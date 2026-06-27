Над Курской областью за сутки сбили 108 беспилотников

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 108 украинских беспилотниках, уничтоженных над регионом за минувшие сутки с 09:00 26 июня до 09:00 27 июня.

ВСУ 75 раз применили артиллерию по отселённым районам, 10 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств, написал глава региона в своем канале в Мах.

В результате атак ранены три человека. В Дмитриевском районе пострадал 40-летний житель Владимирской области, находившийся в Курской области в командировке. У него закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом левой голени. По информации Хинштейна, он доставлен в Курскую областную больницу.

Кроме того, как сообщалось накануне, в Беловском районе были ранены мужчина и женщины, которые также госпитализировали.