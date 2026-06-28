Поиск

"Золотой купол" США: угроза или утопия?

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Министр войны США Пит Хегсет на днях заявил, что первый этап испытаний программы противоракетной обороны "Золотой купол" завершен "полным успехом". На эту тему наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседует с научным сотрудником Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е. М. Примакова Василием Климовым.

Корр.: Широко разрекламированный в США новый проект ПРО начал осуществляться?

Климов: Хотя конфигурация планируемой эшелонированной системы находится все еще в стадии разработки, это не мешает Пентагону проводить испытания некоторых его компонентов, в данном случае — оружия направленной энергии для поражения БПЛА и крылатых ракет. При этом намеченный администрацией США план включает в себя доработку и разработку еще множества элементов – наземных, морских, воздушных и космических. До испытания целостной, собранной системы еще далеко, но начало, какое бы оно ни было, в любом случае положено.

Корр.: Напомним читателю о том, что такое "Золотой купол"?

Климов: "Золотой купол" — объявленная США в 2025 г. программа по созданию масштабной эшелонированной системы противоракетной обороны с боевыми элементами космического базирования в целях защиты от ударов "баллистическими, гиперзвуковыми, крылатыми ракетами и другими перспективными средствами воздушного нападения". Ее главным отличием является более широкое назначение системы — защита не только от возможного удара Северной Кореи или Ирана (чем ранее и обосновывалась противоракетная политика США), но и оборона от технически более сложного нападения со стороны России или Китая.

Трамп заверил, что планирует "ввести в полную эксплуатацию" широкомасштабную систему ПРО "Золотой купол" к концу своего президентского срока, то есть к началу 2029 г. Белый дом объявил, что для создания системы выделено $175 млрд, первая часть из которых — $25 млрд — выделена Конгрессом на 2026 финансовый год.

Хотя технологическая составляющая и дает существенные преимущества, она не отменяет длительный процесс разработки и испытаний вооружений с завышенными техническими стандартами. Поэтому внедрение упомянутых или иных новшеств в работу ПРО может увеличить процесс развертывания "Золотого купола" на несколько десятков лет, а запланированных финансовых ресурсов будет недостаточно для введения боеготовности системы в эксплуатацию. Американские эксперты полагают, что для создания многослойной архитектуры потребуется $3,6 трлн и более 20 лет на ее развитие и развертывание.

Но главная опасность для мира в том, что если все же дойдет до практического развертывания боевых элементов противоракетной обороны в космосе, то это вызовет цепную реакцию среди других государств, способных осваивать космическое пространство.

Корр.: Из печати вышла ваша книга "Противоракетная оборона США: оружие, стратегия, политика". Она посвящена противоракетной обороне США. Не могли бы вы сравнить две системы - нашу и американскую после подписания Договора по ПРО?

Климов: После подписания Договора по ПРО в 1972 г. и Дополнительного протокола Советский Союз сохранил и совершенствует до сих пор систему А-35 (А-135) вокруг Москвы, а Соединенные Штаты — развернули систему Safeguard для защиты базы МБР в Северной Дакоте.

Интересно, что в вопросе выбора размещения ПРО сказалось серьезное различие в подходах к обороне. В СССР создали и совершенствовали ПРО вокруг Москвы. Это, кроме прочего, было необходимо для защиты от вероятного ракетного удара со стороны Китая, ракеты которого в случае обострения советско-китайского конфликта могли быть нацелены на Москву. В США в 1975 г. создавали ПРО для защиты базы МБР в Северной Дакоте. Но спустя 24 часа после постановки начального этапа системы на боевое дежурство Конгресс принял решение прекратить дальнейшую работу по проекту ввиду низкой эффективности и несоразмерно высокой стоимости ее эксплуатации. Спустя еще 6 месяцев единственный стратегический комплекс ПРО США в XX в. перестал функционировать. Но в начале 2000-х гг. у США вновь появилась ПРО для защиты национальной территории.

Корр.: Как по-вашему, причины создания такого "купола" лежат в военной области или это политический демарш президента Трампа?

Климов: Демарш Трампа не что иное, как очередная попытка отказаться от признания объективной ситуации ядерного сдерживания. За последние годы в стратегическом сообществе США сформировалось влиятельное идеологическое течение, которое исходит из того, что взаимное ядерное сдерживание — неприемлемая ситуация для безопасности США. Сторонники этого курса намерены путем развертывания масштабной системы защиты от ракетных ударов вернуть Соединенным Штатам былое военное превосходство и перейти к политике одностороннего ядерного сдерживания. По их планам новое ПРО должно эффективно выполнять функции сдерживания от ядерной катастрофы, а при необходимости стать военным средством решения всех проблем. Поэтому действующая администрация Трампа не проявляет интерес к контролю над вооружениями, в особенности в вопросах противоракетной обороны.

В недалеком будущем, когда к власти в Белом доме придёт другая администрация — демократическая или умеренно республиканская, можно вернуться к вопросу договорно-правовой регламентации ПРО в целях возобновления контроля над ядерными вооружениями и предотвращения ядерной войны.

Василий Климов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Золотой купол" США: угроза или утопия?

Один человек погиб в Белгородской области при атаке ВСУ

Аэропорт Краснодара вернулся к штатной работе

 Аэропорт Краснодара вернулся к штатной работе

Иранские СМИ сообщают о нескольких взрывах на юге страны в результате ударов США

США наносят удары в районе Ормузского пролива

 США наносят удары в районе Ормузского пролива

Что произошло за день: суббота, 27 июня

Самолеты России и Китая провели совместное шестичасовое патрулирование в АТР

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

 Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Более тысячи машин скопились на досмотр перед Крымским мостом

 Более тысячи машин скопились на досмотр перед Крымским мостом

Число отравившихся в Астрахани выросло до 14, один человек погиб
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2865 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов