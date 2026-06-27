Боевой ледокол "Иван Папанин" вышел в Баренцево море для отработки учебных задач

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" Северного флота вышел в Баренцево море для выполнения плановых мероприятий боевой подготовки, сообщила в субботу Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

"Экипаж корабля отработал взаимодействие с корабельными вертолетами Ка-27, в том числе и в сложных метеоусловиях", - сказано в сообщении корпорации.

По данным ОСК, патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" - головной представитель проекта 23550 конструкторского бюро ОСК "Алмаз", построенный на Адмиралтейских верфях ОСК. Он предназначен для охраны районов морской экономической деятельности и судоходства РФ в Арктической зоне.

Ранее глава ОСК Андрей Пучков заявил, что корпорация ритмично работает над гособоронзаказом, в 2026 году планируется ряд значимых событий.

"Ритмично работаем по государственному оборонному заказу: в прошлом году Военно-морскому флоту передали четыре подводных лодки, первый боевой ледокол "Иван Папанин", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.