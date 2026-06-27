На Ставрополье возбуждено уголовное дело после подтопления домов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Георгиевске (Ставропольский край) по факту подтопления жилых домов в станице Александрийской, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в субботу.

"В ходе мониторинга выявлено видеообращение жителей станицы о том, что из-за непогоды их жилые дома и подворья оказались подтоплены. Отмечалось, что системы водоотведения не обслуживаются, а многочисленные жалобы в уполномоченные органы округа результата не приносят", - говорится в сообщении.

Следователем СКР проводится осмотр места подтопления, запрошена необходимая документация. По результатам будет дана оценка действиям ответственных сотрудников.

Пресс-служба прокуратуры Ставрополья организовала проверку, в ходе которой будет оценено исполнение законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе краевой прокуратуры, по предварительным данным, были подтоплены 10 частных домов и придомовые территории.