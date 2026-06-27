Пять жителей Курской области вернулись на родину

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Пять жителей Курской области вернулись в Россию с территории Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале в мессенджере Max в субботу.

"Россиян удалось вернуть в рамках гуманитарной работы с украинской стороной", - написала Лантратова. Она уточнила, что все они были захвачены в плен во время вторжения ВСУ на территорию Курской области.

"Вместе с курянами на Родину вернулись еще двое жителей из других регионов", - уточнила омбудсмен.

Она поблагодарила всех, кто участвовал в этой гуманитарной работе: Минобороны, все профильные службы, представителей Республики Беларусь, а также омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца за переговоры и сотрудничество.