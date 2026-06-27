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Более тысячи машин скопились на досмотр перед Крымским мостом

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в субботу днем ожидают 1 300 автомобиля, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"17:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 800 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в два часа, со стороны Керчи - в три.

Ранее в субботу было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту, ограничение действовало около часа.

Крымский мост
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