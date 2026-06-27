Военные РФ уничтожили завод по производству нефтепродуктов в Запорожской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в районе Запорожья нанесли удар беспилотниками по предприятию топливно-энергетического комплекса, используемого в интересах украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"С применением беспилотных летательных аппаратов дальнего действия "Герань-4 Сикер" и "Герань-2 Сикер" в Запорожской области поражен завод по производству нефтепродуктов ООО "СП ЮКОИЛ". Вследствие ударов на предприятии возникло объемное горение, зафиксированное средствами объективного контроля", - сказано в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, "Вооруженные силы России продолжают наносить точные удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, снижая военно-экономический потенциал противника".