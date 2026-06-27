Минобороны РФ сообщило о поражении двух украинских АЗС в Запорожье

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Две автозаправочные станции в районе Запорожья поражены беспилотниками "Герань-2", сообщили в субботу в министерстве обороны РФ.

"Вооруженные силы России практически ежедневно работают по объектам топливной инфраструктуры Украины. В районе Запорожья с применением беспилотных летательных аппаратов дальнего действия "Герань-2 сикер" поражены две автозаправочные станции", - говорится в сообщении ведомства.

"В результате успешных ударов обе АЗС получили критические повреждения, на них возник пожар", - сообщили в министерстве.

Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили об ударе по НПЗ в Запорожской области, используемого в интересах украинской армии.