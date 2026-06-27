Самолеты России и Китая провели совместное шестичасовое патрулирование в АТР

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Народной-освободительной армии Китая (НОАК) провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на отдельных этапах самолеты сопровождались истребителями иностранных государств, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6к осуществили воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана. Продолжительность совместного полета самолетов составила около 6 часов", - сообщили в министерстве.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - заявили в Минобороны РФ.

"Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось на всем маршруте совместного патрулирования самолетами Су-30СМ, Су-35С ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая", - сообщили в министерстве.

Министерство обороны РФ заявило, что совместное патрулирование стратегической авиации России и Китая не направлено против третьих стран, самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права.

"В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что по завершении совместного воздушного патрулирования все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования.

"Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2026 год и не направлено против третьих стран", - говорится в сообщении ведомства.