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Раненная в Брянской области при атаке дрона женщина скончалась

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате удара БПЛА в селе Петрятинка Брянской области выросло до двух человек, умерла раненая женщина, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Ранее в субботу глава региона в своем канале в Мах написал, что в Петрятинке Злынковского района в результате атаки дрона-камикадзе по автомобилю погиб мужчина, пострадал женщина.

"Врачи сделали все возможное, но ранение женщины было слишком тяжелым", - написал Ковальчук в своем канале в Мах.

Брянская область
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