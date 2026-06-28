Иранские СМИ сообщают о нескольких взрывах на юге страны в результате ударов США

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В результате американских ударов несколько взрывов произошло в окрестностях города Сирик и на острове Кешм, сообщает агентство Tasnim.

Приморский город Сирик и остров Кешм расположены на юге Ирана в районе Ормузского пролива.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы нанесли удары по нескольким иранским целям в ответ на очередной обстрел Ираном коммерческого танкера.