Временные дополнительные ограничения введены в аэропорту Краснодара

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Временные дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 9:00 до 23:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.