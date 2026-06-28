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Минобороны заявило, что операторы БПЛА срывают попытки ВСУ подвезти боеприпасы на украинские позиции в Красном Лимане

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" сорвали очередную попытку противника осуществить подвоз боеприпасов и материальных средств на украинские позиции, которые расположены на окраинах города Красный Лиман в ДНР, сообщает министерство обороны РФ.

"На кадрах объективного контроля - прямые попадания FPV-дронов и уничтожение квадроциклов и пикапа с системой РЭБ ВСУ, которые использовались для подвоза материальных средств", - сказано в сообщении ведомства.

Минобороны в воскресенье опубликовало кадры этого удара.

В боях за Красный Лиман для поражения военной техники, укрытий и живой силы подразделений ВСУ российские военнослужащие "активно применяют различные ударные БПЛА, в том числе и на оптоволокне", говорится в сообщении.

Накануне российское военное ведомство информировало, что войска продолжают продвижение в западном направлении: "Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами и захватили 57 зданий", - говорилось в сводке.

Сообщалось также, что для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи Воздушно-космических сил России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по военнослужащим подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся отойти из города на территорию базы отдыха "Голубые озера".

"В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих", - сообщило ведомство в субботу.

Минобороны ДНР
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