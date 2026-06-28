20 БПЛА уничтожены в шести районах Ростовской области

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Силы ПВО нейтрализовали 20 украинских беспилотников в ряде городов и районов Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область два десятка БПЛА уничтожены в городах Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, шести районах области: Боковском, Красносулинском, Кашарском, Усть-Донецком, Верхнедонском, Миллеровском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал губернатор в своем канале в Max.