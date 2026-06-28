Один человек погиб в Белгородской области при атаке ВСУ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один пострадал от ударов со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

"За минувшие сутки ВСУ 64 раза атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

В результате один человек погиб, еще один пострадал. Раненый продолжает лечение амбулаторно, уточнил Шуваев.

По его словам, под удары попали Белгород и 11 округов. ВСУ совершили четыре обстрела с применением артиллерии. Силами ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 102 беспилотника.