Кабмин с 2027 г. начнет выделять средства из госбюджета на создание круглогодичных футбольных полей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует с 2027 года выделять из федерального бюджета по 1,5 млрд рублей ежегодно на создание и модернизацию футбольных полей в регионах страны.

"С 2027 года регионы смогут получать федеральные субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров в воскресенье.

Постановление о правилах предоставления и распределения господдержки на эти цели подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно сообщению, речь идет о создании в регионах полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием, в том числе оборудованных системой подогрева для круглогодичного использования. Субъекты смогут получать софинансирование на создание 2-3 таких полей каждый год.

В сообщении уточняется, что субсидии будут предоставляться на размещение футбольных полей в населенных пунктах с численностью населения не менее 30 тысяч человек. Если в поселении проживает меньше, то для получения господдержки регион должен предоставить гарантийное письмо о возможности привозить граждан из соседних местностей для занятий на футбольном поле.