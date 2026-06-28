Путин сообщил о новых предложения по украинскому урегулированию

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что переговорные контакты по украинскому урегулированию есть, они идут по нескольким линиям.

"Да, действительно, контакты есть, они налажены по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Секретов никаких я не вижу. Есть новые предложения", - сказал глава государства в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Но предложения о встрече с главой режима, эти предложения хорошо известны. Запрос об остановке боевых действий хотя бы на короткое время по линии боевого соприкосновения - тоже не новость", - добавил Путин.