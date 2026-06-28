Путин исключил ограничение боевых действий в ходе СВО четырьмя регионами

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Предложение ограничить боевые действия в ходе военной спецоперации только четырьмя регионами даст возможность вооруженным силам ВСУ снять войска с других направлений, на это пойти нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Есть новые предложения (по урегулированию ситуации на Украине), но некоторые из них я готов назвать. Например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон", - сказал Путин в воскресенье в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

"Понятно, почему делается это предложение, - потому, что наши ответные удары вглубь территории Украины более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят действительно к серьезным последствиям для киевского режима", - подчеркнул российский президент.

"Еще одно предложение - ограничить боевые действия только четырьмя территориями, то есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой народной республике и Луганской народной республике, а на всех остальных территориях боевые действия прекратить", - заявил Путин.

"Тоже понятно, почему. Потому что, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска с Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона", - продолжил глава государства.

По его словам, в условиях катастрофического дефицита личного состава "ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением, но спасать киевский режим в наши планы не входит", - заявил президент России.