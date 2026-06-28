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Путин сообщил, что войска РФ практически взяли Красный Лиман

Российские военные хорошими темпами двигаются к Славянску

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Наступление Вооруженных сил РФ успешно идет на 15 участках, практически взят Красный Лиман, войска хорошими темпами двигаются к Славянску, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Красный Лиман - это одна из крупнейших на территории бывшего Советского Союза сортировочных железнодорожных станций, важнейший логистический центр. Здесь осталось освободить 149 домов из 11 тысяч", - сказал президент автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что "крупнейший укрепрайон создавался ВСУ в течение почти десяти лет, как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, а также город Константиновка и чуть юго-западнее города Доброполье".

"Все это находится в зоне ответственности группировок "Южная" и "Центр". Третья армия Южной группировки хорошими темпами двигается к городу Славянску, зашла в населенный пункт Николаевка, до самого Славянска остается примерно восемь-девять километров", - заявил президент.

По его словам, "наступление идет успешно на 15 участках, каждый день наши войска двигаются в правильном направлении".

Путин подчеркнул, что на добропольском направлении российские войска "прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной трехрядную линию инженерных заграждений. "Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка, подошли прямо к населенному пункту Доброполье и с севера", - сообщил российский президент и добавил: "А за городом Доброполье, обращаю на это внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет".

Владимир Путин СВО ДНР Красный Лиман Славянск
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