Энергетические объекты повреждены в Запорожской области после атаки ВСУ

Электроснабжение отключено в значительной части региона

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Энергетические объекты Запорожской области повреждены в результате украинской атаки, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"Фиксируются атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области, повреждены энергетические объекты", - написал он в мессенджере Мах.

Восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки в регионе, добавил губернатор.

Балицкий также проинформировал об отключении электроснабжения в значительной части региона. "Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме", - говорится в сообщении.

Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения, причины отключения выясняются, проинформировал глава региона.