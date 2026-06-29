Путин заявил, что Киев заплатит за преступления на Курщине утратой территорий

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - После вторжения в Курскую область и продолжающихся атак на приграничные территории, перед российскими военными была поставлена цель создать на Сумском и Волчанском направлениях зоны безопасности вдоль российской границы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье", - сказал Путин в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.