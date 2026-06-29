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Движение по Крымскому мосту возобновлено

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта около пяти часов.

К 07:00 по Москве на подъездах к Крымском мосту скопилось 1400 автомобилей. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 800 машин, со стороны Керчи - 600.

Крымский мост
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