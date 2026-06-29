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Более тысячи машин скопились на досмотр перед Крымским мостом

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту утром в понедельник ожидают 1400 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"07:00 В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 800 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средств", - говорится в сообщении.

В инфоцентре уточнили, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в три часа, со стороны Керчи - в два.

Ранее движение транспорта по Крымскому мосту было перекрыто, ограничение действовало около пяти часов.

Крымский мост автомобили очередь
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