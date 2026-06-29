Число машин в очередях на досмотр перед Крымским мостом достигло 1,5 тыс.

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Число машин, которые ожидают досмотра перед проездом по Крымскому мосту, достигло 1,5 тысячи в понедельник утром, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"09:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 850 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 650 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания со стороны Тамани составляет около трех часов, со стороны Керчи - около двух.