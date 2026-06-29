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Экс-глава антикоррупционного управления новосибирского МВД получил 12 лет за взятки

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска в понедельник приговорил к 12 годам колонии бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области Владимира Вялкова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По материалам дела, с октября 2012 по май 2013 года обвиняемый, возглавлявший в то время отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Новосибирску, по договоренности с жителем города, производившем контрафактную спиртосодержащую продукцию, за общее покровительство ежемесячно получал взятки на общую сумму более 370 тыс. рублей.

С января 2017 по декабрь 2022 года Вялков, будучи назначенным на должность начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области, продолжил оказывать покровительство производителям контрафактного алкоголя. Общая сумма взяток в этот период составила более 69 млн рублей.

Вялков был уволен из правоохранительных органов в 2023 году в связи с утратой доверия и задержан 11 апреля 2024 года по подозрению в особо тяжких преступлениях коррупционной направленности.

Он признан виновным по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах).

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 138,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Также у него конфисковано около 70 млн рублей, полученных в качестве взятки, он лишен специального звания, ему запрещено в течение 10 лет занимать определенные должности.

Наложен арест на имущество бывшего должностного лица на сумму более 90 млн рублей, на имущество посредника - на сумму свыше 30 млн рублей.

Новосибирск МВД
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