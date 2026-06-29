В Курской области за сутки сбили 131 украинский дрон

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 131 украинском беспилотнике, сбитом в регионе за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 28 июня до 09:00 29 июня сбит 131 вражеский беспилотник различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Кроме того, ВСУ 107 раз применяли артиллерию по отселённым районам. 10 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.