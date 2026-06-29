ФСБ предотвратила нападение на синагогу в Ярославле

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании россиянина, который планировал совершить нападение с поджогом на синагогу в Ярославле, после чего выехать в Сирию и присоединиться к террористам.

"Действуя по указанию и при координации куратора, террорист приобрел составные компоненты и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

После совершения поджога, заявили в спецслужбе, задержанный планировал выехать в Сирию и вступить в ряды международной террористической организации.

При обыске у мужчины дома обнаружены и изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи, содержащие инструкции от куратора из террористической организации.

Следственным отделом УФСБ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ) УК России.