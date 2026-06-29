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Первый в РФ приговор за участие в запрещенном движении ЛГБТ вынесен в Оренбурге

Первый в РФ приговор за участие в запрещенном движении ЛГБТ вынесен в Оренбурге
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Оренбурга вынес приговор владельцу, администратору и арт-директору местного бара, обвиненным в организации мероприятий запрещенного движения, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в понедельник.

Суд установил, что подсудимые (двое жителей Башкирии и житель Оренбурга), зная о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России, "под видом работы ночного заведения осуществляли организацию мероприятий, объединенных общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц из числа посетителей заведения".

Подельникам инкриминировались ч.м1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации). Вину ни один из подсудимых не признал.

Суд назначил им наказания в виде лишения свободы на срок от 2 лет 3 месяцев до 7 лет с отбыванием в колонии общего режима, а также ограничил свободу на срок от 8 месяцев до 1 года 6 месяцев и запретил организаторам работы бара заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, суд взыскал с владельца заведения полученные от экстремистской деятельности доходы в общей сумме свыше 1 млн рублей.

"Данное уголовное дело является первым возбужденным в Российской Федерации по факту пресечения деятельности данной экстремистской организации", - отмечается в сообщении.

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским "международного движения ЛГБТ" и его запрете в РФ.

В марте 2024 года Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Оренбург
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