ВС РФ нанесли удары по топливно-энергетическим и транспортным объектам Украины

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В течение суток нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении министерства.

В нем отмечается, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 137 районах.