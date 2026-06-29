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В МИД провели коллегию о готовности к думским выборам

Признано целесообразным усилить разъяснительную работу среди российских избирателей за рубежом

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - 29 июня прошло заседание коллегии МИД РФ о готовности учреждений министерства к выборам в Госдуму, сообщило ведомство.

Заседание провел глава ведомства Сергей Лавров. В нем участвовала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"При рассмотрении вопроса отмечено, что диппредставительства в полном объеме выполняют положения избирательного законодательства Российской Федерации по созданию условий для реализации российскими гражданами, находящимися за границей, своего конституционного права", - сказано в сообщении.

"В условиях продолжающегося острого противостояния с нашими геополитическими оппонентами на должном уровне проводятся соответствующие организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности всего электорального процесса. В ряде дружественных нам государств, с учетом национального законодательства, загранучреждения открывают дополнительные избирательные участки вне территории посольств и консульств, решают вопросы по организации досрочного голосования", - отметили в МИД.

"Признано целесообразным усилить разъяснительную работу среди российских избирателей за рубежом, в том числе с задействованием русскоязычных СМИ и интернет-платформ РЗУ (российских загранучреждений - ИФ)",- сказано в сообщении. - Обсуждены отдельные аспекты содействия МИД России международному наблюдению за выборами в нашей стране".

МИД Сергей Лавров Центризбирком Элла Памфилова
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