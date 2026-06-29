Минобороны сообщило о поражении хранилища ГСМ в Кировоградской области

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Расчет подразделений войск беспилотных систем с применением дрона-"камикадзе" "Герань-4 сикер" нанес удар по хранилищу горюче-смазочных материалов противника в районе села Новое Кировоградской области, сообщило Минобороны России.

"Результатом высокоточного удара явилось разрушение ряда объектов хранилища и объемное возгорание резервуаров с ГСМ. Мониторинговые каналы противника подтверждают активное горение на территории хранилища", - сказано в сообщении.