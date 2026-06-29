Россия в январе-мае снизила экспорт рыбы в Японию на 8%, до 43 тыс. тонн

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - РФ в январе-мае экспортировала в Японию 43 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортная выручка снизилась на 1%, до $323 млн, сообщает Рыбный союз по итогам анализа данных японской таможенной статистики.

Так, экспорт мороженого минтая снизился на 5%, до 1,2 тыс. тонн, но его стоимость выросла на 20%, до $2,3 млн. Сокращение произошло на фоне снижения российского вылова минтая в январе-мае на 3%, до 1,12 млн тонн.

В то же время экспорт сурими из минтая увеличился на 5%, до 10 тыс. тонн, и на 15%, до $24 млн. Такая же динамика и в поставках филе минтая. В натуральном выражении они выросли на 5%, до 2,3 тыс. тонн, в стоимостном - на 15%, до $8,5 млн.

Рыбный союз также сообщил, что экспорт мороженого краба-стригуна опилио снизился на 20%, до 2,6 тыс. тонн, и на 10%, до $45,8 млн, камчатского краба - на 25%, до 1,2 тыс. тонн, и на 10%, до $40,1 млн.

Как считают в союзе, к снижению крабового экспорта в Японию мог привести рост поставок российских крабов в Китай на 10% на фоне увеличения вылова за пять месяцев на 9%, до 36 тыс. тонн.

Экспорт мороженой нерки в Японию в январе-мае составил 3,8 тыс. тонн на $28,8 млн. Оба показателя на 45% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Динамика экспорта морепродуктов разнонаправленная. Так, поставки живого морского ежа сократились на 5%, до 4,2 тыс. тонн, выручка сохранилась на уровне прошлого года - $45 млн. Отгрузки мороженого кальмара выросли на 15%, до 0,7 тыс. тонн, и в 2,2 раза, до $3,7 млн.

Россия занимает пятое место в мире по объему поставок рыбы и морепродуктов в Японию после Китая, Чили, США и Вьетнама с долей порядка 6% в весе и стоимости.