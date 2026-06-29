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Логистический центр ВСУ поражён беспилотником в Харькове

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Помещения логистического центра "Мегасклад", который используется украинской армией для транспортировки и хранения вооружения и БПЛА дальнего радиуса действия и комплектующих к ним, поражены ударом БПЛА в Харькове, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

"По объекту был нанесен удар высокой точности расчётом одного из подразделений войск беспилотных систем Вооружённых сил РФ с применением БПЛА "Герань-5 Сикер". Результатом высокоточного удара стало объёмное возгорание здания логистического центра - согласно данным объективного контроля, высота пламени достигала 70 метров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "на пораженном объекте были зафиксированы очаги вторичной детонации, что подтвердило использование зданий "Мегасклада" в военных целях в интересах ВСУ".

Беспилотники, хранящиеся на "Мегаскладе", противник планировал использовать для ударов в глубину территории Российской Федерации, заявляет Минобороны России со ссылкой на полученные разведданные.

Ведомство опубликовало кадры этого удара.

Минобороны России ВСУ Харьков
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