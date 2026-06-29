В Заполярье выпускникам-стобалльникам пообещали жилищные сертификаты на 500 тысяч рублей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Мурманской области выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ, выдадут жилищные сертификаты на 500 тысяч рублей, сообщил на оперативном совещании губернатор региона Андрей Чибис.

"Выпускники, которые получили 100 баллов по ЕГЭ, получат сертификат на покупку жилья в 500 тысяч рублей, если будут учиться в Мурманском арктическом университете либо если заключат целевой договор на востребованную специальность с нашими работодателями, но учиться будут за пределами области", - уточнил он.

Губернатор также поручил в рамках проекта "Курс на Север" проработать отдельный пакет мер поддержки тех, кто получил не максимальные, но высокие баллы на ЕГЭ.

"Наша цель - постараться сделать так, чтобы высокобалльники, стобалльники либо оставались у нас учиться, либо возвращались жить и работать на Севере, получив образование за пределами Мурманской области", - отметил губернатор.