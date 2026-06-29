"Аэрофлот" постарается нивелировать влияние "ковров" на финрезультаты 2026 года

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" рассчитывает нивелировать негативное влияние ограничений полетов из-за режима "Ковер" на финансовые результаты группы по итогам 2026 года, заявил на годовом собрании акционеров первый замглавы компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

"Ограничения происходят в различных масштабах и различных аэропортах. Да, эффект от этого материальный, но он далеко не такого масштаба, который может кардинально повлиять на финансово-производственные показатели. Он более сдержанный, чем может показаться на первый взгляд. Наша задача - сделать так, чтобы эффекта на итоговых цифрах 2026 года практически не было", - сказал он.

Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский вновь подтвердил планы сохранить операционные и финансовые результаты группы на уровне 2025 года.

"Мы так же планируем сохранить объемы (перевозок - ИФ) в этом году на уровне сформировавшихся двух предыдущих годов. То есть для текущих условий это достаточно высокие показатели. По финансам тоже будем стремиться остаться в той зоне, которую для себя сформировали за предыдущие два года", - сказал Александровский журналистам.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за 2025 год составил 55,3 млн человек, что соответствует уровню за предыдущий (+0,1%), скорректированная прибыль снизилась на 65%, до 22,6 млрд рублей.