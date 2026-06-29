Российскому АПК ежегодно требуется около 150 тысяч новых работников

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ежегодная потребность российского АПК в новых специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, а также в представителях рабочих профессий составляет 150 тысяч человек, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на первом форуме агротехнологического образования. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Все отрасли сейчас конкурируют за человека. Для АПК это особенно важно: даже с учетом роста производительности труда и технологичности без специалистов мы не сможем выполнить задачи, поставленные президентом, - увеличить производство продукции АПК на 25% и экспорт в 1,5 раза к 2030 году (по сравнению с 2021 годом - ИФ). Поэтому мы выстраиваем сквозную систему подготовки кадров - от агротехкласса до колледжа, вуза, аспирантуры и аграрной науки", - подчеркнула Лут, процитированная с сообщении.

По ее словам, в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" формируется практико-ориентированная модель - от первого знакомства школьников с аграрными профессиями до участия в научных и технологических проектах.

По итогам 2025 года в 67 регионах создано более 1 тысячи агротехклассов, где обучаются свыше 16 тысяч школьников. К 2030 году их число планируется увеличить до 18 тысяч, количество школьников - до 300 тысяч. К формированию образовательной сети уже присоединились более 350 предприятий АПК - от крупных холдингов до региональных компаний, фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. В качестве успешных примеров были отмечены школы Смоленской, Воронежской областей и Мордовии, где профильное обучение уже связано с практикой, проектной работой и взаимодействием с вузами.

Согласно пресс-релизу, одной из ключевых задач Минсельхоз видит увеличение доли выпускников агротехнологических классов, которые продолжают обучение по аграрным специальностям. К 2030 году этот показатель планируется довести до 70%, при этом большинство выпускников должно поступать на целевое обучение. Для этого совершенствуется система поддержки и создаются дополнительные возможности для поступления в аграрные колледжи и вузы.

Как сообщил на форуме министр просвещения Сергей Кравцов, с 1 сентября 2025 года в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования включен отдельный агротехнологический профиль обучения, а также внесены изменения в федеральную программу старшей школы.