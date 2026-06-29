Поиск

Шойгу заявил о задаче увеличения объёмов возведения объектов генерации для энергоёмких отраслей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости существенного увеличения объёмов строительства объектов возобновляемой и доступной генерации для высокотехнологичных и энергоемких отраслей российской промышленности.

"Наша задача состоит в существенном увеличении объёмов строительства объектов возобновляемой и доступной генерации для высокотехнологичных и энергоемких отраслей промышленности. Это потребует активных инвестиционных вложений в развитие собственной инженерной школы и компетенций", - сказал Шойгу в понедельник на совещании по вопросам реализации проектов строительства ГЭС и ГРЭС в Сибирском федеральном округе.

В первую очередь, сказал Шойгу, необходимо сконцентрировать внимание на создании наиболее перспективных пилотных объектов.

"Это, прежде всего, расширение мощности Березовской ГРЭС, завершение строительства Крапивинской ГЭС и строительство гидроэлектростанций Мокского узла. Параллельно можно было бы начать предпроектные работы по Эвенкийской ГЭС. У каждого из этих объектов есть свои особенности. Сегодня мы должны сформировать дорожные карты по расшивке сложных вопросов по каждому объекту, уточнить этапность разработки проектной документации и определить инвесторов по каждому объекту", - отметил он.

Во-вторых, продолжил секретарь СБ РФ, для запуска цикла строительства гидроэлектростанций "предстоит определить направления доработки законодательства в данной сфере и определить специализированный экономический механизм, гарантирующий возврат вложенных средств для инвесторов".

"Третье - в условиях узкого горизонта планирования сложно ожидать серьезных вложений частного капитала в проекты по созданию крупных ГЭС и ГАЭС", - заявил Шойгу.

По его словам, "это масштабные объекты, имеющие срок строительства от 10 лет и более, и период окупаемости, исчисляющийся десятилетиями".

"В наших силах их сократить. Необходимо создать механизмы государственной поддержки реализации таких проектов, в том числе посредством предоставления налоговых льгот, капитальных грантов, льготных кредитов и иных механизмов, в том числе связанных с выпуском ценных бумаг под будущую электрическую мощность", - отметил Шойгу.

В-четвертых, подчеркнул он, "необходимо исключить "серые зоны", связанные с созданием водохранилищ и плотин для ГЭС".

Секретарь Совбеза России констатировал, что надо "нормативно определить требования к составу мероприятий по подготовке зон затопления водохранилищ, порядку их финансирования, определению заказчиков работ и приёмке их результатов.

Сергей Шойгу Совбез
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Матвиенко попросила Мишустина упростить исключение памятников культуры из госреестра

Суд отказался прекратить уголовное преследование основателя "Русагро" Мошковича

Эрмитаж перенес сроки некоторых экспедиций в Крыму

Гендиректор "Аэрофлота" заявил, что "экстренного всплеска" цен на авиакеросин нет

 Гендиректор "Аэрофлота" заявил, что "экстренного всплеска" цен на авиакеросин нет

Новые учебники по химии, физике и биологии для старших классов разработают к 2027 г.

 Новые учебники по химии, физике и биологии для старших классов разработают к 2027 г.

В Казани, Самаре и Уфе приостановлен прием документов на венгерские визы

Визовый центр Испании увеличил сроки оформления виз россиянам до 45 дней

 Визовый центр Испании увеличил сроки оформления виз россиянам до 45 дней

Telegram, Pinterest и Twitch оштрафованы в РФ на 3,5 млн рублей каждый

Лантратова сообщила о возвращении в РФ 550 человек в ходе обменов с Украиной

Военные РФ сообщили об авиаударе по пунктам управления БПЛА Нацгвардии Украины в ДНР
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10176 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2875 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов