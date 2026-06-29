Шойгу заявил о задаче увеличения объёмов возведения объектов генерации для энергоёмких отраслей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости существенного увеличения объёмов строительства объектов возобновляемой и доступной генерации для высокотехнологичных и энергоемких отраслей российской промышленности.

"Наша задача состоит в существенном увеличении объёмов строительства объектов возобновляемой и доступной генерации для высокотехнологичных и энергоемких отраслей промышленности. Это потребует активных инвестиционных вложений в развитие собственной инженерной школы и компетенций", - сказал Шойгу в понедельник на совещании по вопросам реализации проектов строительства ГЭС и ГРЭС в Сибирском федеральном округе.

В первую очередь, сказал Шойгу, необходимо сконцентрировать внимание на создании наиболее перспективных пилотных объектов.

"Это, прежде всего, расширение мощности Березовской ГРЭС, завершение строительства Крапивинской ГЭС и строительство гидроэлектростанций Мокского узла. Параллельно можно было бы начать предпроектные работы по Эвенкийской ГЭС. У каждого из этих объектов есть свои особенности. Сегодня мы должны сформировать дорожные карты по расшивке сложных вопросов по каждому объекту, уточнить этапность разработки проектной документации и определить инвесторов по каждому объекту", - отметил он.

Во-вторых, продолжил секретарь СБ РФ, для запуска цикла строительства гидроэлектростанций "предстоит определить направления доработки законодательства в данной сфере и определить специализированный экономический механизм, гарантирующий возврат вложенных средств для инвесторов".

"Третье - в условиях узкого горизонта планирования сложно ожидать серьезных вложений частного капитала в проекты по созданию крупных ГЭС и ГАЭС", - заявил Шойгу.

По его словам, "это масштабные объекты, имеющие срок строительства от 10 лет и более, и период окупаемости, исчисляющийся десятилетиями".

"В наших силах их сократить. Необходимо создать механизмы государственной поддержки реализации таких проектов, в том числе посредством предоставления налоговых льгот, капитальных грантов, льготных кредитов и иных механизмов, в том числе связанных с выпуском ценных бумаг под будущую электрическую мощность", - отметил Шойгу.

В-четвертых, подчеркнул он, "необходимо исключить "серые зоны", связанные с созданием водохранилищ и плотин для ГЭС".

Секретарь Совбеза России констатировал, что надо "нормативно определить требования к составу мероприятий по подготовке зон затопления водохранилищ, порядку их финансирования, определению заказчиков работ и приёмке их результатов.