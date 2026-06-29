Матвиенко предложила сократить проведение форумов на средства из бюджета

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко сократить проведение форумов в России, финансируемых из бюджетов различного уровней.

"По форумам обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите, минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи. И без сомнения, важно, чтобы именно бизнес, именно промышленники, предприниматели, формулировали и занимались организацией таких работ. Правительство будет это поддерживать в той мере, в которой это разумно для тех направлений деятельности и функций, которые есть у нас", - сказал Мишустин на встрече с Матвиенко и сенаторами.

Матвиенко предложила проанализировать эффективность проводимых форумов и подумать, как сэкономить на их проведении.

"Мы все должны сейчас жить экономно, эффективно экономить каждую копейку. И я хочу вас попросить дать поручение проанализировать систему существующих форумов в стране. Есть те, которые не обсуждаются - Санкт-Петербургский экономический форум, Восточный и ряд других. Но эта мода на форумы очень плотно развивается. Надо проанализировать эффективность этих форумов, результат и отдачу тех форумов, которые проводятся за счет федеральных, региональных средств", - сказала спикер.

По ее словам, если форумы проводят бизнес-компании без использования федеральных и региональных средств, то это их право. А если задействуются государственные средства, то, возможно, некоторые форумы стоит проводить не ежегодно, а раз в два-три года, отметила Матвиенко.

"Мне кажется здесь можно сэкономить", - сказала спикер.

"И в принципе, это не только финансовая проблема, это отвлечение федеральных и региональных чиновников на подготовку, участие, это отвлекает от текущей работы, которой надо больше заниматься", - считает Матвиенко.