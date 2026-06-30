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Сбербанк проведет годовое собрание акционеров

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк проведет годовое собрание акционеров в дистанционном формате с возможностью заочного голосования.

Как говорится в сообщении банка, прямая трансляция собрания начнется в 10:00 мск. Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф ответит на вопросы акционеров в онлайн-режиме.

Акционеры на годовом собрании рассмотрят вопрос о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2025 год, изберут новый состав наблюдательного совета, утвердят годовой отчёт и выберут аудитора банка.

Ранее набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2025 год в размере 37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 850,2 млрд рублей, что составляет 50,5% от чистой прибыли по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) или 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.

Сбербанк Герман Греф
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