Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась до 252 тыс. га

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров в Красноярском крае, по данным на утро вторника, составляет чуть более 252 тыс. га, сообщает региональный лесопожарный центр.

"По оперативной информации на 06:54 (по местному времени - ИФ) 30 июня 2026 года на территории края действует 167 лесных пожаров на общей площади 252 тыс. 764,71 га", - говорится в сообщении.

Сутками ранее в регионе зафиксировали 178 лесных пожаров на площади 275 тыс. 391,61 га.

Таким образом, сократилась как площадь пожаров (на 22,6 тыс. га), так и число их очагов.

Пожары продолжают действовать в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Богучанском, Эвенкийском и Таймырском (Долгано-Ненецком) муниципальных округах.

В тушении принимают участие 1 475 человек, задействовано 20 единиц техники.