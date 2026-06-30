Более 6 тыс. га леса горит в Якутии

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Лесные пожары на площади более 6 тыс. га тушат в нескольких районах Якутии, сообщает во вторник пресс-служба правительства республики.

"На начало суток действует 11 лесных пожаров на общей площади 6 тыс. 142 гектара на территориях Нерюнгринского, Олекминского, Мирнинского, Ленского, Среднеколымского и Таттинского районов", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожаров задействованы 316 человек и 13 единиц техники.

По информации властей, на территории 23 лесничеств проводится авиамониторинг. Также на всей территории республики осуществляется мониторинг наземным способом. Оперативность тушения лесных пожаров в охраняемой зоне составляет 98%.

Особый противопожарный режим введен на территориях 14 муниципальных районов и города Якутска.

Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать на территориях Нерюнгринского и Ленского районов.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. По данным Авиалесоохраны, в 2024 году площадь природных пожаров в республике составила около 3,25 млн га.

В 2025 году власти Якутии назвали борьбу с пожарами одной из самых успешных за несколько десятилетий.