Более 60 дронов уничтожено над Ростовской областью

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке 60 беспилотников на города Гуково и Таганрог, и пять районов области во вторник.

"Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой были уничтожены более шести десятков БПЛА. Атаке подверглись города Гуково и Таганрог, и пять районов области: Тарасовский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет, беспилотная опасность сохраняется.