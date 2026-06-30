Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник сохранил восходящий коррекционный импульс начала недели, сдерживающим фактором для покупателей выступает проседающая нефть (августовский фьючерс на Brent опустился к $72,5 за баррель), геополитическая напряженность вокруг Украины и опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,4%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2358,79 пункта (+0,4%). Среди индексных бумаг лидируют в росте акции АФК "Система" (+1,6%), "Роснефти" (+1,3%), "Русала" (+1,3%), во "втором эшелоне" подскочили акции ГК "Самолет" (+7,2%) на новостях о продлении госпрограммы семейной ипотеки.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 июня, составляет 77,7539 руб. (+69,28 копейки).

Акции ГК "Самолет" подскочили на фоне известий, что изменение госпрограммы "Семейная ипотека" будет отложено до IV квартала. Как сообщается в материалах на сайте Минфина РФ, власти РФ пока не будут менять условия государственной программы семейной ипотеки, решение о корректировке будет принято не раньше 1 октября 2026 года.

Подорожали также акции "Татнефти" (+1,2%), "Норникеля" (+1,2%), "Интер РАО" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "ИКС 5" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), "Хэдхантера" (+0,5%), Сбербанка (+0,3% и +0,5% "префы"), "МТС" (+0,3%), "ВК" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Газпрома" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Министерство торговли США решило сохранить компенсационные пошлины на фосфорные удобрения из России. По итогам начатого весной пересмотра ведомство пришло к выводу, что отмена пошлин приведет к возобновлению субсидируемого импорта фосфорных удобрений на рынок США. Как говорится в материалах Минторга, актуальная ставка для "ЕвроХима" определена на уровне 24,11%, для "ФосАгро" - 14,64%, для остальных российских поставщиков - 16,64%.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-2,1% во главе с Nasdaq, при этом обновил максимум Dow Jones (+0,6%). Поддержку рынку оказали новости о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение переговоров в столице Катара Дохе во вторник. От США на переговоры поедут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сообщил Белый дом.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX не изменился, южнокорейский Kospi вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли в пределах 0,2%).