Над Воронежской областью сбиты 32 БПЛА

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о 32 уничтоженных дронах над территорией региона во вторник.

"Всего днём 29 июня и минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 12 районами и двумя городскими округами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По его данным, пострадавших нет. В одном из районов в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление частного дома и хозпостройки, кровля второго дома и два автомобиля.

"Также в одном из городских округов повреждено остекление одной квартиры", - уточнил Гусев

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона, добавил губернатор.