Минобороны РФ заявило о поражении дронами 25 украинских АЗС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары беспилотниками по 25 украинским автозаправочным станциям и нескольким цистернам с горюче-смазочными материалами, сообщило Минобороны РФ во вторник.

Объекты располагались в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка, говорится в сообщении министерства.

"Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры существенно нарушают транспортную логистику ВСУ", - заявило Минобороны РФ.

Удары нанесены отдельной бригадой войск беспилотных систем "Варяг", говорится в сообщении министерства обороны РФ.