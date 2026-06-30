Поиск

В якутском городе Мирный 14 человек отравились на банкете

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Заболевание кишечной инфекцией зафиксировано у 14 человек в городе Мирный в Якутии, пострадавшим оказывается медпомощь, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Состояние пострадавших оценивается врачами как средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Ожидаются результаты лабораторных исследований.

В свою очередь, пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что по данному факту организована проверка.

"Предварительно, люди были госпитализированы после посещения одного из ресторанов города, где проходил банкет", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура уточняет, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Мирный Якутия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Донецке из-за атаки БПЛА погиб сотрудник МЧС и еще трое пострадали

Губернатор Подмосковья сообщил о гибели шестимесячного ребенка из-за атак БПЛА

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 419 украинских дронов

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

Аэропорт Мирного в Якутии закрыт после инцидента с самолетом S7

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

 Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

 Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

Три человека погибли, 13 ранены в результате ударов беспилотников в ДНР

В Орловской области введут отпуск бензина по номерам машин

 В Орловской области введут отпуск бензина по номерам машин

В Славянске-на-Кубани площадь пожара на НПЗ сократилась вчетверо
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10193 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2886 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 442 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов