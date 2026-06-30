В якутском городе Мирный 14 человек отравились на банкете

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Заболевание кишечной инфекцией зафиксировано у 14 человек в городе Мирный в Якутии, пострадавшим оказывается медпомощь, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Состояние пострадавших оценивается врачами как средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Ожидаются результаты лабораторных исследований.

В свою очередь, пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что по данному факту организована проверка.

"Предварительно, люди были госпитализированы после посещения одного из ресторанов города, где проходил банкет", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура уточняет, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.