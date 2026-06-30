Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию вторника ростом на 0,05%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" во вторник замедлил коррекционный рост и консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, снижения металлов и нефти (фьючерс на Brent подешевел к $72,5 за баррель), а также сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины и опасений паузы в монетарном смягчении ЦБ.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,05% до 2351,11 пункта, индекс РТС вырос на 0,05% до 952,56 пункта. Среди индексных акций лидерами роста выступили бумаги ПАО "Группа Позитив" (+3,2%), "ИКС 5" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), но просели бумаги "Северстали" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 30 июня, составляет 77,7539 рубля (+69,28 копейки).

Подорожали также акции "Норникеля" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "Полюса" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "ВК" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы").

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), акции "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%).

Министерство торговли США решило сохранить компенсационные пошлины на фосфорные удобрения из России. По итогам начатого весной пересмотра ведомство пришло к выводу, что отмена пошлин приведет к возобновлению субсидируемого импорта фосфорных удобрений на рынок США. Как говорится в материалах Минторга, актуальная ставка для "ЕвроХима" определена на уровне 24,11%, для "ФосАгро" - 14,64%, для остальных российских поставщиков - 16,64%.

Правительство продолжает оценивать возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива из России, однако по итогам последних совещаний соответствующее решение не было принято, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что правительство принимает все меры, необходимые для стабилизации внутреннего топливного рынка, занимается данным вопросом ежедневно.

Аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой считает, что рынок акций вошел в фазу технического отскока после рекордных распродаж прошлой недели. Индекс МосБиржи закрепился сильно выше 2300 пунктов, снимая перепроданность. Поддержку рынку оказали восстановление нефти Brent к $72-73 за баррель, а также попытки инвесторов выкупать наиболее просевшие бумаги после резкого снижения последних сессий.

Однако никакого позитивного новостного фона нет: сохраняются геополитическая напряженность, риски вокруг топливного рынка, жесткие денежно-кредитные условия и опасения, что Банк России может взять паузу в смягчении монетарной политики. При отсутствии новых позитивных драйверов текущий рост может остаться обычным закрытием коротких позиций после сильной перепроданности, а риски повторного ухода к годовым минимумам сохраняются, полагает аналитик.

В отсутствие фундаментальных позитивных драйверов шанс устойчивого выхода индекса МосБиржи выше 2400 пунктов остается низким, а наиболее вероятным сценарием выглядят повышенная волатильность и колебания вокруг зоны 2300-2350 пунктов, считает Лозовой.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин считает, что спекулятивную прибыль по акциям лучше фиксировать - от локальных минимумов прошлой недели прирост превысил 7%, чего вполне достаточно для фиксации прибыли.

При этом основные "медвежьи" драйверы никуда не делись: никаких подвижек в решении украинской проблемы не наблюдается, ЦБ с огромной вероятностью будет оставаться жестким в свете неизбежного роста инфляции из-за повышения цен на топливо, роста расходов бюджета и ослабления курса рубля. Кроме того, в июле дивидендные "гэпы" отнимут у индекса МосБиржи порядка 3,5-4%. Так что по-прежнему не видно поводов для покупок акций "широким фронтом" и не исключено зарождение еще одной волны распродаж, для которой нужен лишь повод, полагает аналитик.

Акции "Самолета" (+7,9%) подскочили на новостях о переносе срока изменения условий семейной ипотеки с 1 июля на 1 октября. Это поможет застройщикам временно сократить темпы падения продаж, но продолжит оказывать нагрузку на бюджет, полагает Зацепин.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, рост рынка акций с начала недели носит коррекционный характер, при этом активность торгов заметно снизилась, отразив неуверенность участников рынка в устойчивости повышательного движения без явных поддерживающих новостей.

Оптимизм, заданный пятничной волной закрытия коротких позиций, распространился на менее ликвидные бумаги: в лидеры роста выбились акции, чувствительные к ставке ЦБ и наиболее сильно перепроданные ("Самолет", "ММК", "Распадская", "ГК ПИК", "Мечел", "Северсталь").

Индекс МосБиржи закрепляется выше зоны сопротивления 2300-2320 пунктов и в ближайшие дни перейдет к проторговке диапазона 2300-2400 пунктов в ожидании новостных триггеров, способных отодвинуть на второй план или несколько снизить повышенную неопределенность как в экономике, так и в геополитике. И как следствие - поддержать оптимизм на старте дивидендного сезона. Тем не менее, текущая ситуация на рынке неустойчивая, а текущее движение вверх - скорее коррекционное, заключил Локтюхов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-2,1% во главе с Nasdaq, при этом обновил максимум Dow Jones (+0,6%). Поддержку рынку оказали новости о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение переговоров в столице Катара Дохе во вторник. От США на переговоры поедут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сообщил Белый дом.

До этого американские вооруженные силы атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива, а Тегеран ударил по военным базам Штатов в Кувейте и Бахрейне.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX просел на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены проседают после роста накануне из-за геополитической неопределенности; трейдеры ждут очередного раунда переговоров Ирана и США в Дохе и следят за ситуацией вокруг Ормузского пролива.

К 10:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,9% до $72,47 за баррель (+1,6% в понедельник), августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на 0,8% до $70,2 за баррель (+2,2% накануне).

Срок биржевого обращения августовских контрактов на Brent истекает во вторник. Сентябрьские фьючерсы дешевеют на 0,5% до $73,5 за баррель.

В минувшие выходные США и Иран вновь обменялись ударами, что показало хрупкость достигнутого ими перемирия. Позднее стало известно, что стороны договорились прекратить взаимные удары и согласовали проведение технических переговоров в Дохе во вторник.

Президент США Дональд Трамп анонсировал американо-иранские переговоры в Дохе. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи затем заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной в Катаре.

Цены на нефть держатся у минимумов с конца февраля. В июне фьючерсы на Brent с ближайшей датой поставки подешевели на 21%, WTI - на 18%.