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Военные РФ сообщили об уничтожении дронов ВСУ, летевших вглубь территории России

Беспилотники были сбиты над трассой "Новороссия", заявили в Минобороны

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении над трассой "Новороссия" беспилотников, направленных украинской армией вглубь территории России.

"Огнем стрелкового вооружения и воздушными таранами расчетов ПВО бригады войск беспилотных систем "Варяг" над трассой Р280 "Новороссия" были сбиты высотные ударные БПЛА самолетного типа ВСУ, направляемые противником в глубь территории России: Hornet (американского производства), FP-1, "Бобёр", "Майя", - говорится в сообщении ведомства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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