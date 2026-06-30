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В российских вузах учатся 4,66 млн студентов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В российских вузах обучаются 4,66 млн человек, в том числе более 414 тысяч иностранцев, сообщили в Минобрнауки.

"На разных ступенях высшего образования обучается 4,66 млн человек. Приемная кампания 2025 года приняла порядка 1,42 млн первокурсников, 568 тысяч из них зачислены на бюджетные места", - говорится в сообщении.

Наибольший прирост за пять лет наблюдается по инженерным, педагогическим и медицинским направлениям.

В российских вузах обучается 414,7 тысячи иностранных студентов. В филиалах за рубежом учатся 20,1 тысячи студентов. Сетевой университет БРИКС объединяет 178 вузов.

Доля молодых ученых в стране достигла 44,1% в 2025 году, уточнили в министерстве.

На мероприятия госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" в части высшего образования направлено 799,7 млрд рублей, около 60% из которых - бюджетные ассигнования Минобрнауки России, сообщили в министерстве.

"Государство ежегодно увеличивает финансирование науки и высшего образования. Так, объем средств, предусмотренных государственной программой научно-технологического развития, с 2024 года вырос на 11,4%", - отметил замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук.

БРИКС Минобрнауки Андрей Омельчук
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