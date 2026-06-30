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Планировавшая отравить военных жительница Севастополя осуждена за госизмену

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Суд в Севастополе приговорил к 16 годам колонии жительницу города по обвинению в госизмене, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю во вторник

"Ленинский районный суд Севастополя признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении и назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок один год и штрафом в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Женщина 1980 года рождения вышла на связь с представителем украинского главного разведывательного управления и передала сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения российских военных на территории Севастополя. Эти сведения ВСУ использовали для ракетных атак.

"Кроме того, работая шеф-поваром в одном из заведений общественного питания Севастополя, женщина вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО", - добавили в пресс-службе.

Судили женщину по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Приговор не вступил в законную силу.

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